​Глушаков высказался о решении УЕФА отменить допуск юношей России

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков прокомментировал решение УЕФА отменить допуск российских юношеских сборных к официальным соревнованиям.

«Очень печально, что это случилось. Не только дети, но и взрослые хотят играть на международных турнирах, так как это даёт развитие всем игрокам, без соревнований сложно развиваться», - цитирует Глушакова ТАСС.

Глушаков выразил уверенность в том, что в будущем российские спортсмены снова смогут выступать в международных соревнованиях.

Напомним, что санкции в отношении российского футбола работают уже больше полутора лет.

В УЕФА объяснили, почему допуск юношеских сборных России отменён