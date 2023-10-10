Тренер «Зенита» Симутенков: «Был уверен, что в этом сезоне Кассьерру прорвёт»

Тренер «Зенита» Игорь Симутенков высказался об игре нападающего петербургской команды Матео Кассьерры в нынешнем сезоне.

В текущем розыгрыше РПЛ 26-летний колумбиец провёл за «сине-бело-голубых» 10 матчей, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи. На данный момент Кассьерра возглавляет рейтинг лучших бомбардиров турнира.

«Он хорошо обучен и выполняет большой объём работы. Прессингует, цепляется за мячи и сохраняет их. Как форвард, он оснащён всем: исполнением, техникой. Я был уверен, что в этом сезоне Кассьерру наконец-то прорвёт», — цитирует Симутенкова Sport24.

После 11 туров РПЛ «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 20 набранных очков.