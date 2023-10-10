​Журова: «УЕФА испугался»

Олимпийская чемпионка Светлана Журова, которая является депутатом Госдумы, высказалась о решении УЕФА отменить допуск юношеских сборных России к официальным соревнованиям.

По словам Журовой, решение УЕФА об отмене допуска является ожидаемым.

«УЕФА мог встать в позу и штрафовать тех, кто бойкотирует, но для них проще отменить собственное решение», - цитирует Журову ТАСС.

Журова отметила, что УЕФА в этой ситуации поддался страху.

«УЕФА испугался политического давления, потому что могли ставить препоны», - сказала Журова.

Напомним, что футбольные санкции в отношении России действуют уже полтора года. Российские клубы и сборные в настоящий момент не участвуют в официальных международных соревнованиях.

В УЕФА объяснили, почему допуск юношеских сборных России отменён