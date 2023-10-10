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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Журова: «УЕФА испугался»

10 Октября 2023 • 14:21 Комментировать

Олимпийская чемпионка Светлана Журова, которая является депутатом Госдумы, высказалась о решении УЕФА отменить допуск юношеских сборных России к официальным соревнованиям.

По словам Журовой, решение УЕФА об отмене допуска является ожидаемым.

«УЕФА мог встать в позу и штрафовать тех, кто бойкотирует, но для них проще отменить собственное решение», - цитирует Журову ТАСС.

Журова отметила, что УЕФА в этой ситуации поддался страху.

«УЕФА испугался политического давления, потому что могли ставить препоны», - сказала Журова.

Напомним, что футбольные санкции в отношении России действуют уже полтора года. Российские клубы и сборные в настоящий момент не участвуют в официальных международных соревнованиях.

В УЕФА объяснили, почему допуск юношеских сборных России отменён

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Юношеская Сборная России Светлана Журова
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