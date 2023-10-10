​В УЕФА объяснили, почему допуск юношеских сборных России отменён

В конце сентября УЕФА объявил о допуске юношеских сборных России к официальным соревнованиям. Дальше последовали объявления от ассоциаций ряда стран о намерении бойкотировать матчи с российскими юношами.

Теперь, по итогам вторничного заседания исполнительного комитета УЕФА, решение о допуске российских юношеских команд было отменено. В УЕФА объяснили ситуацию.

«Не удалось найти техническое решение, которое позволило бы играть российским юношеским командам», - ответ УЕФА приводит Sky News.

В ближайшее время следует ждать реакции на решение УЕФА от Российского футбольного союза.