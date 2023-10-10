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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В УЕФА объяснили, почему допуск юношеских сборных России отменён

10 Октября 2023 • 14:11 Комментировать (3)

В конце сентября УЕФА объявил о допуске юношеских сборных России к официальным соревнованиям. Дальше последовали объявления от ассоциаций ряда стран о намерении бойкотировать матчи с российскими юношами.

Теперь, по итогам вторничного заседания исполнительного комитета УЕФА, решение о допуске российских юношеских команд было отменено. В УЕФА объяснили ситуацию.

«Не удалось найти техническое решение, которое позволило бы играть российским юношеским командам», - ответ УЕФА приводит Sky News.

В ближайшее время следует ждать реакции на решение УЕФА от Российского футбольного союза.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС УЕФА Юношеская Сборная России РПЛ
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Комментарии (3)
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KLINSMANN
10 Октября 2023 в 15:22
Пусть играют все в России - все технические условия есть. Вэлком ту Раша, мать вашу!
One Live
10 Октября 2023 в 14:56
Сплошная политика! Мир скатился на дно!
sierge
10 Октября 2023 в 14:42
Да в таком формате играть нереально
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