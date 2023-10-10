​Реакция Карпина на отмену УЕФА допуска юношеских команд России

В конце сентября УЕФА допустил юношеские сборные России к официальным соревнованиям в нейтральном статусе, но теперь это решение было отменено. Комментарий на этот счёт дал главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин.

«Не ожидал, что допустят, и не ожидал, что отменят», - сказал Карпин журналистам.

Напомним, что после объявления о допуске юношеских команд России ряд стран сообщили о намерении бойкотировать матчи против россиян.

Добавим, что Валерий Карпин сейчас готовит сборную России к товарищеским матчам против Камеруна (12 октября) и Кении (16 октября).