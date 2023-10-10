Карпин высказался о ситуации Джикии в «Спартаке»

Наставник сборной России Валерий Карпин поделился мнением о ситуации защитника Георгия Джикии, которого перевели в запас «Спартака».

«Не очень хорошо, что Джикия играет мало. Мало центральных защитников, которые играют постоянно. Меня это не пугает, но это есть. Два центральных русских играют в «Крыльях» и «Ростове», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

В текущем сезоне чемпионата России Джикия принял участие в шести встречах.

Ближайший товарищеский матч подопечные Карпина проведут против национальной сборной Камеруна. Спарринг пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в четверг, 12 октября. Начало – 19:00 мск.