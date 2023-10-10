В конце сентября УЕФА объявлял о допуске юношеских сборных России к официальным соревнованиям. Во вторник на заседании исполнительного комитета УЕФА было принято решение об отмене этого допуска.

Стоит сказать, что после объявления о возвращении юношеских команд России в официальные соревнования ряд федераций стран объявили о намерении бойкотировать матчи с россиянами даже на таком уровне и даже в нейтральном статусе. И вот теперь УЕФА «дал заднюю».

Напомним, что на прошлой неделе решение о допуске юношеских сборных России приняла и ФИФА. Впрочем, без допуска УЕФА теперь это мало что даёт российскому футболу.