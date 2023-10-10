​Кузяев: «РПЛ не сильно хуже чемпионата Франции»

Полузащитник Далер Кузяев в летнее трансферное окно пополнил состав «Гавра». Находясь в расположении сборной России, футболист оценил уровень чемпионатов Франции и России.

«Я бы не сказал, что в чемпионате Франции совсем другой уровень по сравнению с чемпионатом России», - сказал Кузяев журналистам. «Чемпионат России не прогрессирует, но он не сильно хуже чемпионата Франции».

Впереди у сборной России два товарищеских матча – против Камеруна (12 октября в Москве) и Кении (16 октября в Анталье).

Отметим, что из-за санкций сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи.