Кузяев: «Пять лет ждали интриги в РПЛ, она появилась»

Российский хавбек Далер Кузяев, выступающий во французской Лиге 1 за «Гавр», высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Слежу за РПЛ. Смотрю матчи «Зенита», если получается. Народ ждал интриги пять лет в РПЛ, вот появилась она. Но, считаю, «Зенит» прибавит. Интрига в этот раз решится не в апреле, а в мае», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

После 11 проведенных туров лидирует в Премьер-лиге «Краснодар», набравший 27 баллов. «Зенит» с 20 очками располагается на третьем месте. Чемпионат страны ушел на небольшую паузу из-за поединков сборной России.