Куртеян: «С уходом Малкома в игре «Зенита» всё поломалось»

Бывший игрок «Зенита» Александр Куртеян высказался о проблемах петербургской команде на старте нынешнего сезона.

По мнению эксперта, после ухода из клуба бывших лидеров команды Малкома и Далера Кузяева «Зениту» требуется время для того, чтобы наладить новые игровые связи.

«С уходом Малкома в игре «Зенита» всё поломалось. И не надо забывать, что Кузяев ушёл. Это были игроки основного состава, почти все матчи играли. Сейчас наигрываются новые связи. Всё очень быстро не бывает», — цитирует Куртеяна «РБ Спорт».

Также экс-футболист «сине-бело-голубых» выразил уверенность в том, что новичок «Зенита» Марио Фернандес ещё проявит себя в петербургской команде.

После 11 туров РПЛ «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 20 очков.