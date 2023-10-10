Сафонов: «Ивич - топ-тренер, он доказал это ещё в Англии»

Агент Алексей Сафонов высказался о работе главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

«Ивич - топ-тренер, нет никаких сомнений в этом. Он доказал это еще в Англии, когда вывел «Уотфорд» в АПЛ. Дай Бог, чтобы у него все получилось в «Краснодаре», - передает «РБ Спорт» слова футбольного агента.

Напомним, что Ивич занял пост рулевого краснодарского коллектива в январе текущего года.

После 11 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» с 27 баллами лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть пунктов. В последнем матче подопечные Ивича отпраздновали волевую победу над «Ростовом» со счетом 3:2.