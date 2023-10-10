Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на предложение играть юниорским российским командам под нейтральным флагом.

«Играть без флага и гимна - это лишение дополнительной мотивации. По себе знаю, что играть на международных турнирах под флагом своей страны - это отличный источник энергии. В любом случае молодёжь должна принимать участие в международных турнирах, потому что для них это одновременно исполнение мечты и получение практики в противостоянии с лучшими командами мира. Сейчас тем более надо получать международный опыт. Я бы согласился на предлагаемые условия», - сказал Бышовец.

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