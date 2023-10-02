Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Футбольные ветераны открыли обновлённый стадион в Чехове

02 Октября 2023 • 11:21 Комментировать

Команда легендарных в прошлом футболистов продолжает турне по Подмосковью. В субботу подопечные Валерия Гладилина играли в Чехове в финальном матче проекта «Выходи во двор». Опытнейшие игроки были сильнее соперников из городского округа (5:2), сообщают «Вести Подмосковья». Команда ветеранов была представлена Дмитрием Аленичевым, Андреем Тихоновым, Егором Титовым, Евгением Алдониним, Дмитрием Хлестовым, Александром Ширко, Александром Самедовым, Романом Павлюченко.

Футбольный матч прошел на поле стадиона «Гидросталь», отремонтированном в первый раз за около 60 лет.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Октября
18:00 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв: «Ещё рано говорить о «Краснодаре» как о претенденте на титул»
17:59 · Россия. Премьер-лига
Самошников — самый быстрый игрок 11-го тура РПЛ
17:50 · Россия. Премьер-лига
Гафин отреагировал на совет Титова Тюкавину
17:47 · Россия. Премьер-лига
Гатагов предположил, когда Черчесов может возглавить «Спартак»
17:43 · Россия. Премьер-лига
​Наумов назвал УЕФА «амебой» 1
17:36 · Россия. Премьер-лига
Первак: В «Спартаке» бардак, зачем Ивичу дёргаться туда?
17:20 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» продлил контракт с Мостовым по схеме «3+1» официально
17:00 · Россия. Премьер-лига
Мозес отреагировал на решение Азара завершить профессиональную карьеру
16:58 · Россия. Премьер-лига
Ротенберг: «Позор решению УЕФА!» 1
16:55 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Спартак» отскочил в дерби с ЦСКА
16:47 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «К Абаскалю очень много вопросов, а главный вопрос — это результат, которого нет»
16:26 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» расторг контракты с Уридией и Ширяевым слухи
16:12 · Россия. Премьер-лига
​Соболев снялся в ролике с дельфинами видео
16:08 · Россия. Премьер-лига
​«Дно – стихия УЕФА»: Валуев отреагировал на отмену допуска юношеских сборных России 3
15:56 · Россия. Премьер-лига
​Уткин прокомментировал решение УЕФА отменить допуск юношеских сборных России 2
Все новости
Рекомендуем