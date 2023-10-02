Футбольные ветераны открыли обновлённый стадион в Чехове

Команда легендарных в прошлом футболистов продолжает турне по Подмосковью. В субботу подопечные Валерия Гладилина играли в Чехове в финальном матче проекта «Выходи во двор». Опытнейшие игроки были сильнее соперников из городского округа (5:2), сообщают «Вести Подмосковья». Команда ветеранов была представлена Дмитрием Аленичевым, Андреем Тихоновым, Егором Титовым, Евгением Алдониним, Дмитрием Хлестовым, Александром Ширко, Александром Самедовым, Романом Павлюченко.

Футбольный матч прошел на поле стадиона «Гидросталь», отремонтированном в первый раз за около 60 лет.