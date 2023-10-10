​Газизов прокомментировал отклонение очередного иска к «Спартаку»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов проиграл очередной суд против московского клуба – его иск на сумму в районе 360 миллионов рублей был отклонён. Сам Газизов дал комментарий на этот счёт.

«Я действую в правовом поле, пока это только первая инстанция. Все вопросы к юристам, лично не занимаюсь этим вопросом», - цитирует Газизова Sport24.

Газизов дал понять, что продолжит выяснять отношения со «Спартаком» в юридическом поле.

«Будем продолжать двигаться в правовом поле», - сказал Газизов, отвечая на вопрос о том, будет ли он подавать апелляцию.

В настоящий момент Шамиль Газизов работает в махачкалинском «Динамо». Пост гендиректора «Спартака» он занимал на протяжении пяти месяцев в 2020 году.