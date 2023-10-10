Селюк назвал причину провала «Ростова» в этом сезоне

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о неудачном выступлении «Ростова» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«В прошлом году были на высоком месте, 17 пенальти. В этом году перестали ставить. РФС и РПЛ поняли, что это мыльный пузырь. Неудачный сезон - это совмещение постов Карпина», - передает слова агента Metaratings.ru.

В 11 турах чемпионата России «Ростов» набрал всего десять баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. Следующий поединок в Премьер-лиге подопечные Карпина проведут против грозненского «Ахмата» на своем поле в воскресенье, 22 октября.