​Газизов проиграл очередной суд против «Спартака»

Шамиль Газизов продолжает выяснять отношения со «Спартаком» в юридическом поле, но не добивается успехов. Так, Басманный суд Москвы отказал Газизову в удовлетворении очередного иска к «красно-белым». Функционер требовал выплаты примерно 360 миллионов рублей.

Напомним, что Шамиль Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» в течение пяти месяцев в 2020 году. Вскоре после увольнения Газизов вернулся в «Уфу», из которой ушёл по завершению сезона 2022/2023 после вылета команды в третий по рангу футбольный дивизион страны. В настоящий момент Газизов работает в махачкалинском «Динамо», выступающем в Мелбет-Первой лиге.