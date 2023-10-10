Газзаев назвал возможного чемпиона РПЛ - это не «Краснодар»

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, кого считает главным претендентом на чемпионский титул в Российской премьер-лиге. Эксперт сделал ставку на триумф «Зенита».
«Пять лет подряд выигрывать чемпионат - это искусство тренера. «Зенит» - все равно потенциальный чемпион. Не скажу, что «Краснодар» демонстрирует великолепный футбол», - передает слова специалиста «Матч ТВ».
После 11 проведенных туров чемпионата России «Краснодар» лидирует с 27 очками. Вторую строчку занимают самарские «Крылья Советов» (21). Тройку лидеров замыкает петербургский «Зенит», набравший 20 баллов.
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