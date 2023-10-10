Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на предложение играть юниорским российским командам под нейтральным флагом.

«Без флага и гимна это будет не сборная России. Надо добиваться, чтобы нас полноценно допустили до международных игр. Предположим, сейчас до игр допустят молодёжную сборную до 18 лет. А дальше что? Этим парням в следующем году исполнится уже 19. И мы так дальше будем крутиться? Выглядит как подачка. Если и выходить на международный уровень, то лучше это делать полноценно. А то это как хозяин, который любил свою собаку, поэтому отрубал ей хвост по маленьким кусочкам», - сказал Чанов.

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