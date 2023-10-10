Силкин назвал главную проблему «Динамо» в нынешнем сезоне

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре «бело-голубых» в нынешнем сезоне.

По мнению специалиста, динамовцы слишком часто теряют очки в тех матчах, в которых должны побеждать. Силкин отметил, что если главному тренеру команды Марцелу Личке удастся это исправить, «бело-голубые» смогут претендовать на медали.

«У «Динамо» одна проблема в этом сезоне: команда отдаёт очки в тех матчах, в которых обязана была побеждать. Именно в этом компоненте нужно прибавить динамовцам. Игра есть, но команда плохо реализует моменты», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

После 11 туров РПЛ «Динамо», набравшее 17 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 21 октября против «Локомотива».