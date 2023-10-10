«Спартак» задал необычную загадку болельщикам

Московский «Спартак» на своей главной странице официального сайта разместил загадку для своих болельщиков, указав числа «14.10 2023» и повесив QR-код.

Перейдя по ссылке, можно обнаружить, что команда разыграет футболки игроков «Спартака», выполнив ряд несложных заданий.

Под номерами 10 в команде выступает Промес, Чернов взял в коллективе номер 23, а Георгий Джикия – 14. В заявке, размещенной на официальном сайте РПЛ, игрока, выступающего под номером 20 в московском «Спартаке» в сезоне 2023/2024 нет.