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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» задал необычную загадку болельщикам

10 Октября 2023 • 11:58 Комментировать

Московский «Спартак» на своей главной странице официального сайта разместил загадку для своих болельщиков, указав числа «14.10 2023» и повесив QR-код.

Перейдя по ссылке, можно обнаружить, что команда разыграет футболки игроков «Спартака», выполнив ряд несложных заданий.

 

 

Под номерами 10 в команде выступает Промес, Чернов взял в коллективе номер 23, а Георгий Джикия – 14. В заявке, размещенной на официальном сайте РПЛ, игрока, выступающего под номером 20 в московском «Спартаке» в сезоне 2023/2024 нет.


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Спартак Москва
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