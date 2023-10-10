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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малышев назвал положительный момент в игре «Спартака»

10 Октября 2023 • 11:49 Комментировать

Генеральный директор столичного «Спартака» Олег Малышев назвал позитивный момент в игре команды в нынешнем сезоне.

«Важный сигнал, что команда не сдается. Когда подряд несколько неудачных матчей, команда бьется, играет с максимальной самоотдачей. Это вселяет уверенность, что мы справимся с ситуацией», - передает слова гендиректора «красно-белых» «Спорт-Экспресс».

В последнем матче чемпионата России «Спартак» на домашнем стадионе «Открытие Банк Арена» встречался с ЦСКА. В дерби была зафиксирована ничья со счетом 2:2. После этой встречи «красно-белые» набрали 17 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Малышев
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