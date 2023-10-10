Гендиректор «Спартака»: «Мы недовольны местом, которое занимаем в РПЛ»

Гендиректор столичного «Спартака» Олег Малышев поделился мнением о нынешнем положении «красно-белых» в турнирной таблице чемпионата России.

«Мы недовольны местом, которое занимаем. Клуб должен занимать место выше. Мы видим какая большая работа делается. Надо исправлять моменты, разбирать ошибки и улучшать качество игры», - приводятся слова Малышева на страницах «Спорт-Экспресса».

В недавнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА со счетом 2:2. В настоящий момент подопечные Гильермо Абаскаля с 17 баллами занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ.