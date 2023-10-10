В «Спартаке» высказались о Джикии

Олег Малышев, занимающий пост гендиректора московского «Спартака», высказался об игровом времени защитника и капитана команды Георгия Джикии в текущем сезоне.

«Георгий много лет наш капитан и лидер. Нам очень хочется, чтобы он дальше радовал нас своей игрой и помогал «Спартаку». Если про контракт, вопрос о продлении не поднимался», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в девяти играх «народной команды». Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца мая следующего года. За «Спартак» он играет с 2017 года.