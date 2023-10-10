Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гафин: «Руководству «Динамо» очень не нравится такой робингудский подход к футболу»

10 Октября 2023 • 11:36 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин согласился с мнением о том, что «бело-голубые» лучше играют против команд из верхней части турнирной таблицы РПЛ, чем против аутсайдеров.

Гафин подчеркнул, что руководству московского клуба не нравится такой поход к футболу. И это недовольство доводится до тренерского штаба команды.

«Руководству клуба очень не нравится такой робингудский подход к футболу. За счёт чего? За счет того, что надо на каждый матч: и на «Спартак», и на «Факел» выходить более агрессивными и заточенными на конечный результат», — приводит слова Гафина «Спорт-Экспресс».

После 11 туров РПЛ «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 21 октября против «Локомотива». Начало — в 16:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Гафин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Октября
11:58 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» задал необычную загадку болельщикам
11:49 · Россия. Премьер-лига
Малышев назвал положительный момент в игре «Спартака»
11:43 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Спартака»: «Мы недовольны местом, которое занимаем в РПЛ»
11:37 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» высказались о Джикии
11:36 · Россия. Премьер-лига
Гафин: «Руководству «Динамо» очень не нравится такой робингудский подход к футболу»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Хаджи - о Дуарте: «Непонятно, почему ставят этого барана в состав «Спартака»
11:20 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов: «Салтыков не боится быть авторитетом, брать игру на себя и ошибаться, чем и подкупает»
11:05 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Урал», возможно, лишили победы»
10:48 · Россия. Премьер-лига
Гафин рассказал, когда защитник Майсторович сможет присоединиться к общей группе «Динамо»
10:45 · Россия. Премьер-лига
«Если молодых ребят допустят, я обрадуюсь»: Орещук - о нейтральном флаге эксклюзив
10:36 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Химок» Нетфуллин — о матче с «Аланией»: «Мы были ближе к победе»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Локомотив» опустится ниже, четвёртое место не для него»
10:24 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий отреагировал на перевод Джикии в запас «Спартака»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Защитник ЦСКА Роша ответил, мог бы он перейти в «Спартак» или «Динамо»
10:19 · Россия. Премьер-лига
Григорян выбрал нового тренера для «Спартака»
Все новости
Рекомендуем