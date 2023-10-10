Гафин: «Руководству «Динамо» очень не нравится такой робингудский подход к футболу»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин согласился с мнением о том, что «бело-голубые» лучше играют против команд из верхней части турнирной таблицы РПЛ, чем против аутсайдеров.

Гафин подчеркнул, что руководству московского клуба не нравится такой поход к футболу. И это недовольство доводится до тренерского штаба команды.

«Руководству клуба очень не нравится такой робингудский подход к футболу. За счёт чего? За счет того, что надо на каждый матч: и на «Спартак», и на «Факел» выходить более агрессивными и заточенными на конечный результат», — приводит слова Гафина «Спорт-Экспресс».

После 11 туров РПЛ «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 21 октября против «Локомотива». Начало — в 16:30 по московскому времени.