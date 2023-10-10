Хаджи - о Дуарте: «Непонятно, почему ставят этого барана в состав «Спартака»

Экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением об игре защитника команды Алексиса Дуарте.

«Джикия даже в плохой форме лучше Дуарте. Непонятно, почему ставят этого барана. Он выглядит очень плохо. Пауза должна помочь команде», - передает слова Александра «Спорт-Экспресс».

Джикия лишился стабильного места в основном составе «Спартака». Сейчас пару центральных защитников команды сформировали Алексис Дуарте и Срджан Бабич.

В последнем матче «Спартак» расписал мировую с «Динамо» со счетом 2:2. После 11 туров «красно-белые» занимают восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.