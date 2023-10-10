Корнаухов: «Салтыков не боится быть авторитетом, брать игру на себя и ошибаться, чем и подкупает»

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о полузащитнике «Крыльев Советов» Никите Салтыкове.

Эксперт отметил, что 19-летний Салтыков не боится брать игру на себя и быть лидером на поле. По мнению Корнаухова, в «Крыльях Советов» у молодого футболиста есть все необходимые условия для дальнейшего развития.

«Салтыков — перспективный и талантливый молодой человек, который обладает взрывной скоростью, неплохо оснащён технически, у него отсутствует самосохранение, он не боится быть авторитетом, брать игру на себя и ошибаться, чем и подкупает», — приводит слова Корнаухова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Салтыков провёл за «Крылья Советов» 14 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. После 11 туров РПЛ самарская команда занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 набранное очко.