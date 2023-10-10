Шалимов: «Урал», возможно, лишили победы»

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 11-го тура РПЛ между «Уралом» и «Локомотивом» (2:2).

По мнению специалиста, несмотря на быстрый гол «железнодорожников», екатеринбургская команда выглядела предпочтительнее. Шалимов предположил, что «Урал» лишили победы.

«Отдельно — по пенальти «Урала». Игрок не забил первый пенальти, потом — второй. Там была пауза между первым и вторым ударом, и игрок кому-то мяч бросил, а потом ему вернули. Это вещи серьёзные, идёт битва за очки — и промахами «Урал», возможно, лишили победы», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

После 11 туров РПЛ «Урал» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Локомотив» же, имеющий в своём активе 19 баллов, располагается на четвёртой строчке.