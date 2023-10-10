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Гафин рассказал, когда защитник Майсторович сможет присоединиться к общей группе «Динамо»

10 Октября 2023 • 10:48 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о состоянии защитника «бело-голубых» Милана Майсторовича, который сейчас восстанавливается после травмы.

Напомним, что сербский футболист порвал крестообразную связку колена в матче 27-го тура прошлого розыгрыша РПЛ против «Ахмата» и с тех пор на поле не выходил.

«Медицинский штаб рассчитывает, что Майсторович, скорее всего, присоединится к общей группе на первых зимних сборах», — приводит слова Гафина «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне 18-летний Майсторович провёл за «Динамо» девять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Гафин Милан Майсторович
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