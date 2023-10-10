Орлов: «Локомотив» опустится ниже, четвёртое место не для него»

Комментатор и журналист Геннадий Орлов оценил выступление московского «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Команда идeт на четвeртой позиции, но это место не для неe. Она опустится ниже. Там же чудо происходит, везение необыкновенное. Это говорит о том, что российский футбол притормозился», - передает слова Орлова «Чемпионат».

После 11 туров Премьер-лиги «железнодорожники» набрали 19 баллов и отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов. В следующем туре чемпионата страны подопечные Михаила Галактионова на домашнем стадионе примут «Динамо». Дерби пройдет в субботу, 21 октября.