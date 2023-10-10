Слуцкий отреагировал на перевод Джикии в запас «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий высказался о нынешней ситуации защитника Георгия Джикии в «народной команде».

«Покупкой Бабича Абаскаль чехлит Джикию. Справедливо или несправедливо - это уже другая история. Но Абаскаль решил вот так», - рассказал специалист в эфире «Коммент.Шоу» на ютубе.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Георгий провел есть поединков, в которых получил одну желтую карточку. Последние матчи команды он проводит на скамейке запасных.

По итогам 11 туров чемпионата страны «красно-белые» занимают лишь восьмое место в турнирной таблице.