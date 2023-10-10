Защитник ЦСКА Роша ответил, мог бы он перейти в «Спартак» или «Динамо»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, мог бы он перейти в «Спартак» или «Динамо», как минувшим летом это сделали его бывшие одноклубники Хесус Медина и Хорхе Карраскаль.

Бразильский футболист заявил, что счастлив в ЦСКА и хочет оставить след в истории московского клуба.

«Я счастлив в ЦСКА, и когда только пришёл сюда, то заявил, что хочу оставить след в истории клуба. Хочу стать чемпионом в стане «армейцев». Сколько времени мне будет дано в клубе, столько я и хочу отбыть в составе команды», — приводит слова Роши Sport24.

Напомним, Роша перешёл в ЦСКА осенью прошлого года из португальского «Портимоненсе» за 2 миллиона евро. В составе «армейцев» защитник успел провести 46 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.