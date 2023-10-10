Григорян выбрал нового тренера для «Спартака»

Известный футбольный тренер Александр Григорян выбрал нового наставника для московского «Спартака». В последнее время в прессе ходят слухи о возможном увольнении с поста рулевого команды Гильермо Абаскаля.

«Я за то, чтобы «Спартак» тренировал Валерий Карпин. Это будет тот тренер, которого, я уверен, не придется критиковать, и который сможет реализовать потенциал «Спартака», - передает слова Александра «Матч ТВ».

В последнем поединке чемпионата России спартаковцы сыграли вничью со столичным ЦСКА. После 11 туров подопечные Абаскаля с 17 баллами располагаются на восьмой позиции в турнирной таблице РПЛ.