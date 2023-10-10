Жиго оценил гол Промеса в дерби с ЦСКА

Экс-защитник столичного «Спартака» Самуэль Жиго высказался о голе нападающего «красно-белых» Квинси Промеса в недавнем дерби с ЦСКА. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Гол Промеса? Квинси забил фантастический мяч. Он ключевой игрок «Спартака», - приводятся слова Самуэля в социальных сетях «народной команды».

Напомним, что спартаковцы спасли ничью благодаря голу полузащитника Хесуса Медины в компенсированное время.

После 11 проведенных туров Российской премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля набрали 17 баллов и располагаются на восьмой позиции в турнирной таблице.