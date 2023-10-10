Тренер «Зенита» Симутенков: «Семак и Анчелотти во многом похожи»

Тренер «Зенита» Игорь Симутенков сравнил наставника петербургской команды Сергея Семака с главным тренером мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Кто как тренер сильнее — молодой Анчелотти или Семак? Они во многом похожи. У обоих большая харизма, целеустремлённость. Оба максимально поглощены работой», — цитирует Симутенкова Sport24.

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. С тех пор он успел пять раз выиграть с «сине-бело-голубыми» чемпионат России и единожды стать обладателем Кубка страны.

После 11 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 20 очков.