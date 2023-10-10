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Тренер «Зенита» Симутенков: «Семак и Анчелотти во многом похожи»

10 Октября 2023 • 09:50 Комментировать (1)
Зенит
...
Крылья Советов
22.10 16:30

Тренер «Зенита» Игорь Симутенков сравнил наставника петербургской команды Сергея Семака с главным тренером мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Кто как тренер сильнее — молодой Анчелотти или Семак? Они во многом похожи. У обоих большая харизма, целеустремлённость. Оба максимально поглощены работой», — цитирует Симутенкова Sport24.

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. С тех пор он успел пять раз выиграть с «сине-бело-голубыми» чемпионат России и единожды стать обладателем Кубка страны.

После 11 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Зенит Карло Анчелотти Сергей Семак Игорь Симутенков
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
10 Октября 2023 в 09:56
Семак был умнейшим игроком, особенно в конце карьеры, но как тренер он никакой. с таким составом в россии они должны каждый год брать чемпионат вообще без единой потери очков. а когда они играли в еврокубках, они лажали каждый год, все прекрасно это помнят.
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