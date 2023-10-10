Шалимов: «В первом тайме матча с «Ростовом» у «Краснодара» была катастрофа»

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением об игре «Краснодара» в матче 11-го тура РПЛ против «Ростова» (3:2).

Напомним, после первого тайма «быки» уступали со счётом 0:2, но во второй половине встречи сумели забить трижды и вырвать победу.

«У «Краснодара» не было контригры: команда не хотела тратить силы на прессинг, средние передачи в Кордобу не проходили. Это выбор хозяев, — не хотели тратить силы на прессинг, но в атаке ничего не получалось. Просто катастрофа в первом тайме у «Краснодара», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что во втором тайме «Краснодар» начал играть более активно и имел возможность сравнять счёт намного раньше.

После 11 туров РПЛ «Краснодар» уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 27 очков. «Ростов», имеющий в своём активе 10 баллов, занимает 14-ю строчку.