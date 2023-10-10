Известный российский специалист Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на предложение играть юниорским российским командам под нейтральным флагом.

«Конечно, надо ехать, иначе мы потеряем целое поколение. Если будем отказываться от таких предложений, нас окончательно забанят. Талантливой молодёжи у нас много, каждый год появляются всё новые кадры. Думаю, надо ехать и играть под нейтральным флагом.

Тогда сборную и клубы тоже допустят до игр в Европе. Иначе нас ещё на неопределённый срок исключат. Первый шаг со стороны УЕФА сделан, так что через год могут и взрослых допустить», - сказал Тарханов.