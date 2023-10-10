Кавазашвили: «Уход Малкома - большая потеря для российского футбола»

Экс-голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о бывшем лидере петербургского «Зенита» Малкоме, переехавшем минувшим летом в Саудовскую Аравию.

«Удивительно, что «Зенит» расстался с Малкомом. После его ухода клуб будоражит - они не могут найти себе места. Уход Малкома - большая потеря для российского футбола. Жаль, что «Зенит» его продал», - передает слова эксперта телеграм-канал «Футбол Саудовской Аравии».

«Зенит» продал Малкома в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро. 26-летний бразильский нападающий заключил с новым клубом долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до конца июня 2027 года.