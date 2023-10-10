Тихонов: «Малком был грандиозной фигурой для «Зенита»

Экс-хавбек сборной России и московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о бывшем нападающем петербургского «Зенита» Малкоме.

«Малком был грандиозной фигурой для «Зенита». Он и давал результат, и имел огромное влияние на команду. Играет не Семак. Играют звёзды, которые дают результат», - сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Бразильский форвард покинул петербургский клуб в летнее трансферное окно и перебрался в саудовский «Аль-Хиляль». В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии бразильский нападающий сыграл девять матчей, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и три голевые передачи.