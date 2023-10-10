Слуцкий оценил игру Дзюбы в матче с «Уралом»

Экс-тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 11-го тура Премьер-лиги против «Урала» (2:2). В этой встрече 35-летний форвард отметился забитым мячом.

«Дзюба сыграл великолепно. Он забил гол, сделал вброс на Фассона, сделал вброс, когда Баринов не забил с одного метра», - поведал Слуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Дзюба принял участие в 12 поединках «железнодорожников» во всех турнирах. Опытный бомбардир записал на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи.

По итогам 11 туров «Локомотив» набрал 19 баллов и находится на четвертом месте в таблице РПЛ.