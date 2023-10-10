Гладилин: «У «Краснодара» есть шансы побороться за чемпионство»

Российский специалист Валерий Гладилин поделился мыслями о лидерстве «Краснодара» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«У «Краснодара» есть шансы побороться за чемпионство. Запас очков у них приличный. Посмотрим, как подойдет команда к зимней паузе, от этого и будет зависеть борьба за чемпионство», - приводит слова Гладилина «Газета.ru».

Напомним, что в последнем матче чемпионата России «Краснодар» одержал волевую победу над «Ростовом» со счетом 3:2.

После 11 проведенных туров «быки» набрали 27 баллов и лидируют в таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя на шесть пунктов.