Гимнастка Мельникова: «Спартак» подарил сумасшедшие эмоции»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова высказалась о недавнем поединке между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

«Спартак» подарил сумасшедшие эмоции болельщикам. На последней минуте сравнять счёт и достойно «выползти» из проигравших в частично победители! Было очень круто», - приводит слова Мельниковой Metaratings.ru.

Напомним, что столичное дерби прошло на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилось результативной ничьей со счетом 2:2.

После 11 туров чемпионата России «Спартак» занимает восьмое место в таблице, набрав 17 баллов.