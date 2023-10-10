«Спартак» и ЦСКА помогли «Краснодару» сделать шаг к чемпионству

В минувшие выходные завершился 11-й тур чемпионата России, он выдался на загляденье. Интриги, нереализованные пенальти, слёзы молодых игроков, эмоции болельщиков, голы в добавленное время… И вишенка на торте в виде дерби московских «Спартака» и ЦСКА. Гол Хесуса Медины на седьмой добавленной минуте не только спас Гильермо Абаскаля от потенциального увольнения. Он ещё и позволил «Краснодару» увереннее почувствовать себя лидером. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как «Краснодар» продолжает удерживать лидерство в чемпионате России и имеет все шансы на первый в своей истории чемпионский титул.

А если бы не голова Медины

В голе Хесуса Медины есть много символизма. Забил своей бывшей команде. Снова головой. Не позволил Акинфееву одержать очередную победу в дерби. Удержал на тренерском мостике Абаскаля. Выдал болельщикам каждой из команд поводы для невероятных эмоций радости и разочарования. Но радостно потирали руки ещё и в Краснодаре. Если бы мяч не опустился в дальний угол ворот Игоря Акинфеева, то армейцы набрали бы 19 очков и, что важнее, получили бы заряд положительных эмоций. А уже 29 октября ЦСКА предстоит домашний поединок против «Краснодара». И тогда, в случае успеха армейцев, отрыв мог бы сократиться до пяти очков. Но слишком много «бы» в этом абзаце.

Сам не плошай

Подопечные Владимира Ивича помнят поговорку, в которой нужно надеяться на Всевышнего, но самому не плошать. «Краснодар» уже давно выдал лучший старт сезона, установив личный рекорд.

И продолжает обновлять его из тура в тур. «Быки» не забивали только в одном матче из 11. Не пропускали в 7 матчах из 11 и дважды забивали по три мяча в одном матче. И если в первом туре точный удар Батчи не был решающим, то в последний игровой день Джон Кордоба заставил уважать «быков» ещё сильнее. Ивич прививает команде победный настрой. Проигрывать 0:2 и вырвать победу на пятой добавленной минуте?! Таких красивых камбэков давно не было.

«Спартак» повержен. На очереди ЦСКА

Из трёх ничейных результатов «Краснодара» два удивляют: 1:1 – с «Ахматом», который располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, и 0:0 – с «Факелом», который стоит на вылет. Компромисса с «Локомотивом» могло и не случиться, окажись на восьмой добавленной минуте Антон Миранчук чуть менее точным. Судьба вернула должок в поединке с «Ростовом».

При этом «быки» обыграли «Динамо» и «Спартак». На очереди противостояние с ЦСКА. И сразу после армейцев – набравшие невероятный ход «Крылья Советов» и, несмотря на различные невзгоды, главный претендент на чемпионский титул «Зенит». Именно здесь Владимир Ивич и его парни должны проявить настоящий характер. Иначе отрыв в шесть очков от самарской команды, который имеется на данный момент, может быть растерян вмиг.

Отметим, что у «Краснодара» двое травмированных – Кевин Ленини и Кайо. Но Ивич нашёл вариант игры без них.

И пока что нет дисквалифицированных, но три жёлтые карточки имеет лидер клуба Джон Кордоба. Вероятность пропуска одного из матчей названными выше топами высока, а без своего лучшего бомбардира, имеющего в активе пять забитых мячей, «быкам» будет тяжело. Здесь уже «Спартак» и ЦСКА не помогут.

Коэффициенты на итоги чемпионата России сезона-2023/24