Тренер ЦСКА Фоменко выразил сожаление от продажи Зайнутдинова

Тренер столичного ЦСКА Олег Фоменко рассказал, что сильнее всего жалеет об уходе полузащитника «армейцев» Бактиёра Зайнутдинова.

«Он закрывал две позиции: латераля и левого центрального. В опорной зоне играл. Хотелось его оставить, но, к сожалению, у него было огромное желание поиграть за границей», – рассказал Фоменко в новом видео на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, что Зайнутдинов выступал за ЦСКА с 2020 года. Прошедшим летом игрок сборной Казахстана подписал трёхлетний контракт с турецким «Бешикташем».