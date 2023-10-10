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Тренер ЦСКА Фоменко выразил сожаление от продажи Зайнутдинова

10 Октября 2023 • 02:36 Комментировать

Тренер столичного ЦСКА Олег Фоменко рассказал, что сильнее всего жалеет об уходе полузащитника «армейцев» Бактиёра Зайнутдинова.

«Он закрывал две позиции: латераля и левого центрального. В опорной зоне играл. Хотелось его оставить, но, к сожалению, у него было огромное желание поиграть за границей», – рассказал Фоменко в новом видео на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, что Зайнутдинов выступал за ЦСКА с 2020 года. Прошедшим летом игрок сборной Казахстана подписал трёхлетний контракт с турецким «Бешикташем».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Олег Фоменко Бактиёр Зайнутдинов
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