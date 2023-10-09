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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Симутенков: Дзюба удачно вернулся в РПЛ

09 Октября 2023 • 23:40 Комментировать
Урал
2:2
Локомотив Москва

Тренер петербургского «Зенита» Игорь Симутенков оценил выступление Артёма Дзюбы в футболке «Локомотива» после возвращения в Премьер-лигу.

«Артём очень удачно вернулся в чемпионат, он забивает и отдаёт голевые передачи», — кратко прокомментировал игру нападающего Симутенков, чьи слова приводит Sport24.

Напомним, что в футболке «железнодорожников» форвард выступает с начала текущего года. На его счету 23 матча в футболке московского клуба, в который 35-летний нападающий забил 11 голов при восьми результативных передачах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Российская Премьер-Лига Артём Дзюба Игорь Симутенков
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