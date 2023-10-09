Тренер ЦСКА Олег Фоменко: «Селекционный отдел предлагал игроков не в основу, а в ротацию»

Тренер московского ЦСКА Олег Фоменко высказался о трансферной кампании столичного клуба в летнее трансферное окно.

«Мы много, кого отсеивали в это трансферное окно. Селекционный отдел предлагал игроков не в основу, а в ротацию», - заявил Фоменко на ютуб-канале «Это футбол, брат».

Столичный клуб в межсезонье подписал контракты с Аббосбеком Файзуллаевым, Келлвеном и Виктором Давилой, а также выкупил у «Интернасьонала» защитника Мойзеса, в общей сложности потратив 12,3 миллиона евро.

ЦСКА после 11 туров располагается на пятой строчке в турнирной таблице с 17 очками в активе.