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Тренер ЦСКА Олег Фоменко: «Селекционный отдел предлагал игроков не в основу, а в ротацию»

09 Октября 2023 • 20:50 Комментировать
Рубин
...
ЦСКА Москва
21.10 14:00

Тренер московского ЦСКА Олег Фоменко высказался о трансферной кампании столичного клуба в летнее трансферное окно.

«Мы много, кого отсеивали в это трансферное окно. Селекционный отдел предлагал игроков не в основу, а в ротацию», - заявил Фоменко на ютуб-канале «Это футбол, брат».

Столичный клуб в межсезонье подписал контракты с Аббосбеком Файзуллаевым, Келлвеном и Виктором Давилой, а также выкупил у «Интернасьонала» защитника Мойзеса, в общей сложности потратив 12,3 миллиона евро.

ЦСКА после 11 туров располагается на пятой строчке в турнирной таблице с 17 очками в активе.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Олег Фоменко
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