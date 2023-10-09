Петржела – о «Зените»: «Мне самому стыдно, что играют бразильцы, а не русские ребята»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что ему стыдно за питерский клуб.

Специалист отметил, что если «Зенит» не станет чемпионом, то они не будут переживать, так как это футбол и всё может случиться. Также он рассказал, что его волнует тот факт, что молодые российские футболисты не получают шанса.

«Я требую молодой и российский «Зенит». Мне самому стыдно, что играют бразильцы, а не русские ребята — Семак должен испытывать те же чувства, что и я», - приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице после 11 туров с 20 очками в активе.