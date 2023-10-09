Тихонов: «Зенит» никто не вычеркивал из чемпионской гонки»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, чего не хватает питерскому «Зениту» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Эксперт отметил, что уход бразильского нападающего Малкома в Саудовскую Аравию сказывает на результатах команды с берегов Невы, ведь он был грандиозной фигурой, которая имело огромное влияние.

«Играет не Семак. Играют звезды. Которые дают результат.

«Зенит» никто не вычеркивал из чемпионской гонки. Он никуда не пропадал», — сказал Тихонов в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».

«Зенит» после 11 туров занимает третье место в турнирной таблице, уступая «Краснодару» семь очков.