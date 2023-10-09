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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший арбитр РПЛ Федотов: Третий гол «Краснодара» в ворота «Ростова» забит ошибочно

09 Октября 2023 • 19:49 Комментировать
Краснодар
3:2
Ростов

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов высказался о третьем голе «Краснодара» в ворота «Ростова» в матче 11-го тура чемпионата России.

Федотов отметил, что гол Джона Кордобы засчитан ошибочно.

«Он располагался неправильно и не держал предпоследнего защитника. Игрок «Краснодара» принял мяч за линией офсайда, и потом Кордоба забил. Вины Шафеева (прим. – главного судьи матча) здесь нет», - приводит слова Федотова «Чемпионат».

Ранее наставник команды с берегов Дона Валерий Карпин отметил эту ошибку.

Напомним, что «Ростов» по ходу поединка имел преимущество в два мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Игорь Федотов
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