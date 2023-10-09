Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Натхо: Я в безопасности

09 Октября 2023 • 18:46 Комментировать

Полузащитник сербского «Партизана» и  бывший игрок сборной Израиля Бибрас Натхо отметил, что находится в безопасности.

«У меня и моих родных всё в порядке. Мы в безопасности. Спасибо всем из России, кто беспокоится обо мне. Я с теплом вспоминаю годы, проведённые в «Рубине» и ЦСКА», - приводит слова Натхо Metaratings.ru.

Напомним, что 35-летний футболист выступал за казанский «Рубин» (2010-2014) и московский ЦСКА (2014-2018), с которым стал чемпионом России в 2016 году.

Натхо в апреле этого года объявил о завершении карьеры в национальной сборной Израиля, за которую он провёл 88 матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Рубин Бибрас Натхо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Октября
19:30 · Россия. Премьер-лига
Жиго: Уважаю характер «Спартака»
19:15 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Нет результата, тогда тренер должен уступить своё место»
19:04 · Россия. Премьер-лига
Ещенко – о столичном дерби: Ожидал лучшего от «Спартака»
18:46 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок ЦСКА Натхо: Я в безопасности
18:34 · Россия. Премьер-лига
Гладилин высказался о результатах «Ростова» в этом сезоне
18:27 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «Для нас Москва всегда «красно-синяя»
18:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» провело хороший первый тайм против «Тюмени», но так и не забило
18:19 · Россия. Премьер-лига
Гладилин – о прошедшем дерби: Абаскаль не сделал ничего, чтобы переломить ход игры
18:13 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв считает, что дамоклов меч увольнения по-прежнему висит над Абаскалем
18:11 · Россия. Премьер-лига
Команда Марцела Лички впервые в чемпионатах России завершила матч со счётом 0:0
17:55 · Россия. Премьер-лига
​Хаджи – о возможной отставке Абаскаля: «Тогда и Семака можно снимать» 1
17:49 · Россия. Премьер-лига
​Белоус: «Спартак» для «Лукойла» как чемодан без ручки: нести тяжело, выбросить… невозможно» 1
17:44 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин: «ЦСКА был ближе к победе»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Агент Карпукаса рассказал о сроках восстановления полузащитника
17:17 · Россия. Премьер-лига
Колыванов — об игре «Динамо»: «Команду лихорадит, но если дадут время Личке — разберутся»
Все новости
Рекомендуем