Экс-игрок ЦСКА Натхо: Я в безопасности

Полузащитник сербского «Партизана» и бывший игрок сборной Израиля Бибрас Натхо отметил, что находится в безопасности.

«У меня и моих родных всё в порядке. Мы в безопасности. Спасибо всем из России, кто беспокоится обо мне. Я с теплом вспоминаю годы, проведённые в «Рубине» и ЦСКА», - приводит слова Натхо Metaratings.ru.

Напомним, что 35-летний футболист выступал за казанский «Рубин» (2010-2014) и московский ЦСКА (2014-2018), с которым стал чемпионом России в 2016 году.

Натхо в апреле этого года объявил о завершении карьеры в национальной сборной Израиля, за которую он провёл 88 матчей.