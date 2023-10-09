Гладилин высказался о результатах «Ростова» в этом сезоне

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о результатах «Ростова» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Напомним, что в 11-м туре РПЛ команда с берегов Дона потерпела поражение от «Краснодара» (2:3), по ходу встречи имея преимущество в два мяча.

Специалист считает, что от подопечных Валерия Карпина просто отвернулась удача.

«Потому что команда уже в третий раз в сезоне не смогла победить, ведя 2:0 по ходу игры. Сложно объяснить, что именно повлияло на результат, просто такое случается в футболе», - приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

«Ростов» располагается в зоне стыковых игр (14-е место).